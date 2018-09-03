Сын Роналду забил четыре мяча в дебютном матче за детскую команду «Ювентуса»

Криштиану Роналду — младший, сын форварда «Ювентуса», забил четыре мяча за детскую команду туринского клуба в дебютном матче.

Как сообщает Football Italia, в матче команд U-9 «Ювентус» победил «Луценто» со счётом 5:1. Восьмилетний Роналду оформил покер в первом же матче в присутствии подруги пятикратного обладателя «Золотого мяча» Джорджины.

Его отец всё ещё не забил за основную команду «Ювентуса», за три матча Серии А он записал в свой актив лишь одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри объяснил отсутствие голов у Роналду особенностями Серии А.