Сын Роналду забил четыре мяча в дебютном матче за детскую команду «Ювентуса»

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Криштиану Роналду — младший, сын форварда «Ювентуса», забил четыре мяча за детскую команду туринского клуба в дебютном матче.
Сын Роналду забил четыре мяча в дебютном матче за детскую команду «Ювентуса»
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, в матче команд U-9 «Ювентус» победил «Луценто» со счётом 5:1. Восьмилетний Роналду оформил покер в первом же матче в присутствии подруги пятикратного обладателя «Золотого мяча» Джорджины.

Его отец всё ещё не забил за основную команду «Ювентуса», за три матча Серии А он записал в свой актив лишь одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри объяснил отсутствие голов у Роналду особенностями Серии А.

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