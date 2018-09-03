Аллегри объяснил отсутствие голов у Роналду особенностями Серии А

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано высказал мнение о том, почему португальский форвард Криштиану Роналду не смог забить свой дебютный гол за команду.
Аллегри объяснил отсутствие голов у Роналду особенностями Серии А
  • globallookpress.com
  • © Maurizio Borsari

«Серия А — это лига, где команды надёжно обороняются. Не хочу сказать, что Серия А лучше других европейских чемпионатов или наоборот. Давайте просто скажем так: команды здесь очень сильны игрой в обороне», — приводит слова Аллегри ESPN.

Он отметил, что в Серии А любому нападающему сложно забить 40 голов за сезон.

«Обычно лучший бомбардир в Италии забивает 26—27 мячей, но при этом он, как правило, не выигрывает чемпионский титул, так что для нас это, может быть, и к лучшему», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне Роналду, перешедший в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года, принял участие во всех трёх стартовых турах Серии А, но записал в свой актив лишь голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Златко Далич назвал Роналду эгоистом из-за неявки на церемонию вручения наград УЕФА.

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