Аллегри объяснил отсутствие голов у Роналду особенностями Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано высказал мнение о том, почему португальский форвард Криштиану Роналду не смог забить свой дебютный гол за команду.

«Серия А — это лига, где команды надёжно обороняются. Не хочу сказать, что Серия А лучше других европейских чемпионатов или наоборот. Давайте просто скажем так: команды здесь очень сильны игрой в обороне», — приводит слова Аллегри ESPN.

Он отметил, что в Серии А любому нападающему сложно забить 40 голов за сезон.

«Обычно лучший бомбардир в Италии забивает 26—27 мячей, но при этом он, как правило, не выигрывает чемпионский титул, так что для нас это, может быть, и к лучшему», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне Роналду, перешедший в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года, принял участие во всех трёх стартовых турах Серии А, но записал в свой актив лишь голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Златко Далич назвал Роналду эгоистом из-за неявки на церемонию вручения наград УЕФА.