УЕФА поздравила Станислава Черчесова с 55-летием

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала запись с поздравлением главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 55-летием.

В УЕФА вспомнили все его достижения в игровой и тренерской карьере.

«Чемпион СССР, чемпион России, чемпион Австрии, чемпион Польши, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года», — оставила организация пост в Twitter.

Поздравляем с 55-летием Станислава Черчесова! 🎂



🏆 Чемпион СССР

🏆 Чемпион России

🏆 Чемпион Австрии

🏆 Чемпион Польши

💪 Четвертьфиналист #ЧМ2018pic.twitter.com/a9SbN7HNbB — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 сентября 2018 г.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова с 55-м днём рождения.