УЕФА поздравила Станислава Черчесова с 55-летием

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала запись с поздравлением главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 55-летием.
УЕФА поздравила Станислава Черчесова с 55-летием
  • © O.Behrendt
  • globallookpress.com

В УЕФА вспомнили все его достижения в игровой и тренерской карьере.

«Чемпион СССР, чемпион России, чемпион Австрии, чемпион Польши, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года», — оставила организация пост в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова с 55-м днём рождения.

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