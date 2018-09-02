Путин поздравил Черчесова с днём рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова с 55-м днём рождения.
Путин поздравил Черчесова с днём рождения
  • globallookpress.com

«Уважаемый Станислав Саламович! Поздравляю Вас с 55-летием», — приводятся слова из поздравительной телеграммы на сайте президента России

Путин заявил, что Черчесов посвятил всего себя футболу и как игрок, и как тренер. Президент отметил вклад тренера в успех сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Уверен, под вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков», — добавил Путин.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свои действия на домашнем ЧМ-2018, где национальная команда дошла до 1/4 финала.

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