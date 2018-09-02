Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой

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Латвийская теннисистка Елена Остапенко назвала причины поражения от россиянки Марии Шараповой в матче третьего круга Открытого чемпионата США.
Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой
  • Reuters

«Сегодня просто был не мой день. Я не смогла продемонстрировать свой истинный уровень. Против Шараповой, разумеется, нельзя играть не на 100%», — цитирует Остапенко пресс-служба US Open.

Она отметила, что чувствовала себя превосходно перед игрой, но матч сложился не по её плану.

«Я совершила слишком много невынужденных ошибок. У меня даже не получалось просто попасть мячом в корт. Мяч летел совсем не так, как я планировала», — заявила Остапенко.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что россиянка Мария Шарапова превзошла в классе латвийку Елену Остапенко в победном матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

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