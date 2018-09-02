Эксперт Янчук считает, что Шарапова победила Остапенко в классе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянка Мария Шарапова превзошла в классе латвийку Елену Остапенко в победном матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

«Класс Марии Шараповой всё-таки выше, а послужной список намного больше. Она и выиграла уверенно», — приводит слова Янчука РИА Новости.

Он также сказал, что трудности в игре Шараповой возникают только тогда, когда она сама допускает невынужденные ошибки.

«Мария борется сама с собой, но по классу она выше Остапенко и победила заслуженно», — заключил Янчук.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова рассказала об ощущениях от игры в вечернее время на Открытом чемпионате США.