Шарапова рассказала об ощущениях от игры в вечернее время на US Open

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала об ощущениях от игры в вечернее время на Открытом чемпионате США.
Шарапова рассказала об ощущениях от игры в вечернее время на US Open
  • Reuters

«Я не помню, сколько мне было лет, когда я впервые сыграла ночной матч, но уверена, что была достаточно молода, чтобы быть запуганной городом, огнями, атмосферой, шумом. Но мне удалось справиться с этим», — приводит слова Шараповой ТАСС.

Россиянка провела 23 поединка на US Open в вечернее время, в каждом из которых одержала победу.

«Я очень люблю играть под прожекторами, мне нравится эта атмосфера», — заключила Шарапова.

Следующий свой матч она сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро в рамках четвёртого раунда US Open.

Ранее Шарапова одержала победу над Остапенко и вышла в 1/8 финала US Open.

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