Туктамышева в 21 год назвала себя фигуристкой бальзаковского возраста

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сравнила себя в фигурном катании с женщиной бальзаковского возраста.

«В России быть 21-летней фигуристкой в одиночном женском катании — всё равно что быть 40-летней женщиной в жизни», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Она сопроводила фотографии хештегами «фигуристка бальзаковского возраста» и «шальная императрица».

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривал на конгрессе вариант повышения минимального возраста участников соревнований в фигурном катании на взрослом уровне.

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