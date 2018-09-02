Туктамышева в 21 год назвала себя фигуристкой бальзаковского возраста

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сравнила себя в фигурном катании с женщиной бальзаковского возраста.

«В России быть 21-летней фигуристкой в одиночном женском катании — всё равно что быть 40-летней женщиной в жизни», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Она сопроводила фотографии хештегами «фигуристка бальзаковского возраста» и «шальная императрица».

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривал на конгрессе вариант повышения минимального возраста участников соревнований в фигурном катании на взрослом уровне.