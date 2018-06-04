ISU не рассмотрит предложение о повышении возраста в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет рассматривать на конгрессе вариант повышения минимального возраста участников соревнований в фигурном катании на взрослом уровне.

Представители Нидерландов предложили поднять возрастной ценз участников взрослых турниров в фигурном катании до 17 лет начиная с сезона-2020/21. Однако предложение не набрало необходимые 4/5 голосов делегатов. За включение проголосовали 63 делегата, против — 39, воздержались 15, сообщает РИА Новости.

На данный момент минимальный возраст участников взрослых соревнований в фигурном катании составляет 15 лет.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступит против повышения возрастного ценза в женском одиночном катании.