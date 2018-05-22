Россия не поддержит идею повысить минимальный возраст участников турниров в женском одиночном катании

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступит против повышения возрастного ценза в женском одиночном катании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Александра Горшкова.

С предложением поднять возраст перехода девушек из юниоров во взрослое катание с 15 до 17 лет выступила федерация из Нидерландов. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), на котором будет рассмотрен данный вопрос, пройдёт в Севилье с 4 по 8 июня.

«Предложение сырое, неподготовленное. И то, что оно выдвинуто как срочное, говорит о том, что кто-то очень поторопился», — заявил Горшков.

Президент ФФККР отметил, что 16-летних спортсменов уже нельзя считать детьми.

«Я консультировался с нашими коллегами в других видах спорта, например в художественной и спортивной гимнастике. Там возрастной ценз составляет 16 лет для участия в чемпионате мира и Олимпиаде. Но по факту спортсменки могут принимать в них участие с 15 лет», — добавил Горшков.

Ранее сообщалось, что Москвина избрана вице-президентом ФФККР.