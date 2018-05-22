Москвина избрана вице-президентом ФФККР
Делегаты отчётно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) большинством голосов избрали новый состав вице-президентов организации.
Об этом сообщает РИА Новости.
Данный пост займёт заслуженный тренер России Тамара Москвина. Кроме того, на соответствующие должности избраны Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин и Ирина Рабер.
Срок полномочий каждого составляет четыре года.
Ранее сообщалось, что Горшков переизбран на пост президента ФФККР.
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