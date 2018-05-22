Москвина избрана вице-президентом ФФККР

Делегаты отчётно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) большинством голосов избрали новый состав вице-президентов организации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Данный пост займёт заслуженный тренер России Тамара Москвина. Кроме того, на соответствующие должности избраны Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин и Ирина Рабер.

Срок полномочий каждого составляет четыре года.

Ранее сообщалось, что Горшков переизбран на пост президента ФФККР.