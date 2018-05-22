Москвина избрана вице-президентом ФФККР

Короткая ссылка
Делегаты отчётно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) большинством голосов избрали новый состав вице-президентов организации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Данный пост займёт заслуженный тренер России Тамара Москвина. Кроме того, на соответствующие должности избраны Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин и Ирина Рабер.

Срок полномочий каждого составляет четыре года.

Ранее сообщалось, что Горшков переизбран на пост президента ФФККР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фигурное катание
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных