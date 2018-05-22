Горшков переизбран на пост президента Федерации фигурного катания России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков переизбран на новый четырёхлетний срок.

Об этом сообщает ТАСС.

Горшков являлся единственным кандидатом на эту должность. Он заручился поддержкой делегатов отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 22 мая в Москве.

Горшков возглавил ФФККР в июне 2010 года, сменив Валентина Писеева.

Ранее сообщалось, что Авербух будет работать с фигуристом Алиевым.