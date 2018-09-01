Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов: на матч со СКА вышли как на фигурное катание
- РИА Новости
«Давно такого позора не было. Стыдно за такой матч. Первая игра — и так сыграли. Нужно всем выходить и отдаваться игре, а не кататься. А мы вышли как на фигурное катание», — приводит слова Лукоянова РИА Новости.
Он отметил, что до ничейного счёта 1:1 казанцы действовали неплохо, после чего случился резкий переворот в матче с командой, которая, по мнению Лукоянова, не сильнее их.
Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Ак Барс» в первом матче сезона-2018/19 КХЛ.