Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов: на матч со СКА вышли как на фигурное катание

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями после разгромного поражения в матче открытия регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА.

«Давно такого позора не было. Стыдно за такой матч. Первая игра — и так сыграли. Нужно всем выходить и отдаваться игре, а не кататься. А мы вышли как на фигурное катание», — приводит слова Лукоянова РИА Новости.

Он отметил, что до ничейного счёта 1:1 казанцы действовали неплохо, после чего случился резкий переворот в матче с командой, которая, по мнению Лукоянова, не сильнее их.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Ак Барс» в первом матче сезона-2018/19 КХЛ.