Гончаренко рассказал о травмах Магнуссона и Бистровича, полученных в матче РПЛ с «Уралом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии Хёрдура Магнуссона и Кристияна Бистровича, получивших повреждения в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Не думаю, что с Магнуссоном что-то серьёзное. А вот Бистрович подвернул голеностоп, у него что-то со связками. Жаль, он в отличной форме находится, и его терять не хочется», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Магнуссон был заменён на 23-й минуте из-за травмы бедра, а Бистрович покинул поле уже в компенсированное ко второму тайму время, поскольку все три замены уже были проведены.

Матч между ЦСКА и «Уралом» завершился со счётом 4:0 в пользу армейцев.

Ранее Гончаренко рассказал, какие проблемы ЦСКА он увидел в матче РПЛ с «Уралом».