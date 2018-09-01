Гончаренко рассказал, какие проблемы ЦСКА он увидел в матче РПЛ с «Уралом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своих подопечных над екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В атаке сыграли очень хорошо, но вижу достаточно много проблем в защите, что меня не радует. В преддверии Лиги чемпионов эти вещи нужно устранять, поскольку очень легко соперник подходит к нашим воротам и угрожает», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что проблемы в обороне связаны с уходом Алексея и Василия Березуцких, а также Сергея Игнашевича.

«Но дело не только в защитниках, а в команде в целом. Это касается и полузащиты, и нападения», — добавил специалист.

Летом 2018 года братья Березуцкие и Игнашевич завершили спортивные карьеры.

Соперниками ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов станут мадридский «Реал», «Рома» и чешская «Виктория».

Матч между ЦСКА и «Уралом» завершился со счётом 4:0 в пользу армейцев.

Ранее Дмитрий Парфёнов заявил, что своими ошибками «Урал» создал комфортные условия для ЦСКА.