Российский пилот Маркелов выступит за «Рено» в первом тренировочном заезде Гран-при России

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Российский гонщик Артём Маркелов примет участие в первой тренировочной сессии этапа Гран-при «Формулы-1» в России за команду «Рено».
Российский пилот Маркелов выступит за «Рено» в первом тренировочном заезде Гран-при России
  • ©Xavier Bonilla
  • globallookpress.com

На официальном сайте команды сообщается, что россиянин заменит испанского пилота Карлоса Сайнса — младшего.

«Мы рады предоставить Артёму эту возможность за рулём нашей машины на его домашнем Гран-при. В этом году Маркелов показал, что он ценный член команды. Он смог доказать на тестах в Венгрии, что заслужил эту возможность», — говорится в обращении управляющего директора Renault Sport Racing Сириля Абитебуля.

Маркелов на это ответил, что это лучший подарок на день рождения, который он мог получить. 

«Настроен максимально использовать эту возможность. Команда «Рено», частью которой я являюсь, помогла мне как гонщику. Применить полученные уроки на практике в Сочи — это огромная честь», — добавил Маркелов.

Россиянин является тест-пилотом «Рено» с февраля 2018 года. При этом он выступает за команду «Формулы-2» Russian Time.

Гран-при России состоится в Сочи в период с 28 по 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Маркелов может стать партнёром Сироткина в «Уильямсе».

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