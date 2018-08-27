Российский гонщик Маркелов может стать партнёром Сироткина в «Уильямсе»

Российский пилот Артём Маркелов может заменить канадца Лэнса Стролла в команде «Формулы-1» «Уильямс».

Об этом сообщает Motorsport.

Россиянин может заменить Лэнса Стролла в случае его перехода в команду «Форс Индия», активы которой приобрела компания отца канадского пилота Лоуренса Стролла.

Маркелов, выступающий на данный момент в «Формуле-2» за команду Russian Time, подтвердил, что переход в «Уильямс» является для него приоритетом.

«Надеюсь, они обратят на меня внимание и дадут возможность», — заявил российский гонщик.

За «Уильямс» уже выступает другой россиянин Сергей Сироткин.

Ранее Маркелов выразил надежду, что в следующем году будет выступать в «Формуле-1».