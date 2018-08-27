Российский гонщик Маркелов может стать партнёром Сироткина в «Уильямсе»
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Об этом сообщает Motorsport.
Россиянин может заменить Лэнса Стролла в случае его перехода в команду «Форс Индия», активы которой приобрела компания отца канадского пилота Лоуренса Стролла.
Маркелов, выступающий на данный момент в «Формуле-2» за команду Russian Time, подтвердил, что переход в «Уильямс» является для него приоритетом.
«Надеюсь, они обратят на меня внимание и дадут возможность», — заявил российский гонщик.
За «Уильямс» уже выступает другой россиянин Сергей Сироткин.
Ранее Маркелов выразил надежду, что в следующем году будет выступать в «Формуле-1».