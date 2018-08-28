Салах заявил, что футболистов сборной Египта очень часто отвлекали во время пребывания в Грозном на ЧМ-2018

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах рассказал, с чем столкнулась национальная команда на базе в Грозном во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я просил большей защиты для всех игроков сборной, не только для себя. Нас очень часто отвлекали во время нашего пребывания в России на чемпионате мира», — приводит слова Салаха The Guardian.

Он отметил, что его часто отвлекали гости, которые заходили в номер и желали поговорить.

«Два раза я не мог выйти в ресторан, поскольку мне сказали, что я не могу спускаться из отеля из соображений безопасности. Там была толпа», — добавил египтянин.

На ЧМ-2018 сборная Египта не смогла выйти в плей-офф турнира, потерпев три поражения на групповом этапе — от команд Уругвая, России и Саудовской Аравии.

Ранее Салах заявил, что Федерация футбола Египта игнорирует его претензии.