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Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Япония — Польша
28 июня 2018, 19:15
/ Reuters
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России сборная Польши обыграла Японию со счётом 1:0.
На 59-й минуте Ян Беднарек замкнул подачу со штрафного удара.
- Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Япония — Польша
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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