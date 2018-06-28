Азмун объяснил решение прекратить выступать за сборную Ирана по футболу

Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун рассказал о причине завершения карьеры в сборной Ирана по футболу.

«В жизни есть вещи, которые всегда на первом месте. Серьёзная болезнь моей мамы была почти позади, и я был счастлив», — написал Азмун в Instagram.

Футболист заявил, что из-за оскорблений, которые посыпались на него и команду после вылета с чемпионата мира, болезнь его матери вновь обострилась.

«Это привело меня к тяжёлому выбору. Я выбираю свою мать», — добавил Азмун.

Ранее сообщалось, что Азмун объявил о прекращении выступлений за сборную Ирана в возрасте 23 лет.