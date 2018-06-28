Исландские болельщики не будут продавать «Ниву» и вернутся на ней домой

Исландские болельщики Гретар Йонссон и Кристбьорн Кьяртанссон рассказали о том, что они сделают с автомобилем «Нива», на котором приехали на чемпионат мира по футболу.

«Мы отправимся на ней домой. Не планируем продавать машину. Она в хорошем состоянии», — приводит слова Йонссона ТАСС.

Исландские любители футбола выиграли «Ниву» в конкурсе перед стартом мундиаля и приехали на ней в Россию. Поездка заняла около десяти дней.

Ранее сообщалось, что сборная Исландии по футболу выразила благодарность России за тёплый приём на ЧМ-2018.