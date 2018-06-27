СМИ: «Ювентус» готов предложить за трансфер Головина свыше €20 млн

Туринский «Ювентус» готов улучшить своё предложение ради приобретения полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина.

По информации спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб готов заплатить за хавбека ЦСКА €20 млн, а также 10% с его будущей продажи.

Головин защищает цвета ЦСКА с 2015 года. За это время 22-летний хавбек провёл за клуб 113 матчей и забил 13 мячей.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» предложил за переход Головина €23 млн.