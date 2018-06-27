Трамп: Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень организации чемпионата мира по футболу в России.

«Я думаю, что (Россия. — RT) проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира... Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турниром. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ», — заявил Трамп во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Американский лидер произнёс свою речь перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

Ранее главный спортивный корреспондент британской газеты The Sun назвал чемпионат мира по футболу в России потрясающим турниром.

Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.