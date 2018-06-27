Буре считает введение Якушева в Зал хоккейной славы признанием заслуг легенды мирового спорта

Известный российский нападающий Павел Буре прокомментировал введение советского форварда Александра Якушева в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Я очень рад за Александра Сергеевича Якушева. Потому что это считается лучшей индивидуальной наградой и признанием заслуг человека, который стал настоящей легендой хоккея», — приводит слова Буре РИА Новости.

Он отметил, что попадание в Зал хоккейной славы является самым высоким признанием, которое только можно получить.

Ранее сообщалось, что Якушев стал третьим советским и российским игроком после Владислава Третьяка и Валерия Харламова в истории Зала, кто никогда не играл в Национальной хоккейной лиге.