Онопко поделился впечатлениями от игры сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Уже сейчас можно сказать, что команда играет на очень хорошем уровне. Первые две игры меня впечатлили. Я рад за Черчесова, за весь тренерский штаб, за нашу страну», — приводит слова Онопко официальный сайт ЦСКА.

Специалист отметил, что на игре с Уругваем сказалось изменение стартового состава.

«В основе не было Головина, Фернандеса, Жиркова. На мой взгляд, Головин сейчас один из ведущих футболистов России и один из самых одарённых в Европе. 0:3 — неприятный счёт, но расстраиваться рано», — подчеркнул Онопко.

Он добавил, что игра с Испанией в 1/8 финала будет очень тяжёлой и интересной. По мнению тренера у российских футболистов обязательно будут голевые моменты, так как соперник атакует большими силами и будет раскрываться.

«Сделаю прогноз, что мы забьём», — заявил Онопко.

Ранее бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб заявил, что болеет за сборную России на ЧМ-2018.