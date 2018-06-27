Футболист сборной Исландии Магнуссон: я поклонник России и желаю вам всего наилучшего в матче с Испанией

Защитник сборной Исландии по футболу Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящего матча между национальными командами России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

«Шансы России с Испанией? Ох, я теперь большой поклонник России. Надеюсь, мои новые партнёры по клубу проявят себя и не травмируются. Я желаю им всего наилучшего в игре с Испанией», — приводит «Чемпионат» слова Магнуссона, который в июне подписал контракт с московским ЦСКА.

Магнуссон отметил, что испытывает гордость за свою страну за выступления на чемпионате мира. По его мнению, сборная Исландии хорошо выступила на турнире и ей немного не повезло.

Ранее сборная Исландии по футболу выразила благодарность России за тёплый приём на ЧМ-2018.