Сборная Перу обыграла Австралию в матче ЧМ-2018

Сборная Перу одержала победу над национальной командой Австралии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Автором первого гола перуанцев на 18-й минуте стал нападающий Андре Каррильо.

На 50-й минуте капитан сборной Перу Паоло Геррейро удвоил преимущество своей команды.

Поражение в матче не позволило сборной Австралии пробиться в 1/8 финала чемпионата мира. Команда Перу потеряла шансы на выход в плей-офф ещё в предыдущем туре.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.