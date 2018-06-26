ФИФА рассмотрит инцидент с неявкой Салаха на послематчевую конференцию

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит инцидент с неявкой нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха на пресс-конференцию после матча чемпионата мира 2018 года в России с командой Саудовской Аравии.

Салах, признанный лучшим игроком матча, обязан был явиться на пресс-конференцию. Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что футболисту оказывали медицинскую помощь.

«Мы получили информацию, что Салах не посетил пресс- конференцию, будучи признанным лучшим игроком матча. Мы разберёмся в ситуации в соответствии с действующими правилами», — цитирует ТАСС официального представителя ФИФА.

Сборная Египта завершила выступления на ЧМ-2018, потерпев три поражения в трёх матчах на групповом этапе.

Ранее руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающий Мохаммед Салах хочет покинуть национальную команду из-за главы республики Рамзана Кадырова.