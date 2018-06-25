Кавани забил третий мяч в ворота сборной России в матче ЧМ-2018

Игрок сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани забил третий мяч в ворота национальной команды России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

На 90-й минуте Кавани добил мяч в сетку ворот после удара Диего Година.

Счёт стал 3:0 в пользу уругвайской сборной.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.