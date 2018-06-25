Роберто Карлос считает, что у Смолова ещё будет шанс проявить себя на домашнем ЧМ-2018

Экс-футболист сборной Бразилии, мадридского «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос высказал мнение, что у форварда национальной команды России Фёдора Смолова ещё будет шанс проявить себя на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Фёдор — мой друг, он отличный игрок, настоящий бриллиант. Он хороший парень, я желаю ему успехов. Думаю, у него ещё будет шанс проявить себя на чемпионате. Также считаю, что у него есть возможность продолжить свою карьеру в Европе», — приводят слова бразильца «Известия».

Смолов не отличился результативными действиям в первых двух матчах сборной России на чемпионате мира. Следующим соперником сборной России на групповом этапе станет команда Уругвая. Матч состоится 25 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в белой форме с Уругваем на ЧМ-2018 по футболу.