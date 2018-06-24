Обладатель Кубка Стэнли Кузенцов посетил расположение сборной России по футболу

Российский нападающий команды-обладателя Кубка Стенли в сезоне-2017/18 «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов посетил расположение сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

А у нас гость! Все узнали недавнего триумфатора? 🏆 pic.twitter.com/e0ibwrZEU4 — Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.

Сборная России одержала две победы в двух матчах ЧМ-2018 и гарантировала себе место в плей-офф. 25 июня в Самаре российская команда сыграет со сборной Уругвая за первое место в группе.

Ранее Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча Уругвай — Россия.