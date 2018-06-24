Овечкин похвалил сборную России по футболу за выступление на ЧМ-2018

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.

«Вся страна переживает. Ребята молодцы: выиграли две игры, прошли в следующий круг», — приводит слова Овечкина телеканал «Звезда».

Он отметил, что самые важные игры у российских футболистов ещё впереди.

«Будем болеть всем сердцем и переживать за них», — добавил Овечкин.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет в белой форме с Уругваем на ЧМ-2018 по футболу.