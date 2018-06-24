В Нью-Йорке состоялся детский Кубок мира по футболу 2018 года, который был посвящён целям устойчивого развития.

Ученики из восьми нью-йоркских школ представляли одну из национальных сборных, которые принимают участие в чемпионате мира по футболу 2018 года.

Соревнование было проведено при содействии постоянных представительств России, Монако, Франции, Германии, Марокко и Сенегала совместно с ЮНИСЕФ, структурой «ООН-женщины», Фондом устойчивого развития ООН, мэрией Нью-Йорка и Футбольным клубом Нью-Йорка.

В Нью-Йорке прошёл детский Кубок мира по футболу 2018 года

Ранее сообщалось, что японская принцесса Хисако Такамадо назвала прекрасной организацию ЧМ-2018 по футболу.