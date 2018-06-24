Эксперт прокомментировал игру сборной Сенегала на ЧМ-2018

Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал игру сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «Звезда».

«Команда Сенегала уже проходила сложный путь до 1/4 финала, который нам удалось в своё время сделать со сборной Камеруна, поэтому команда очень приличная, мне их игра очень понравилась», — заявил он.

По его словам, вопрос лишь в том, как управлять этой сборной.

Как отметил Непомнящий, Сенегал является перспективной командой.

Матч Япония — Сенегал состоится 24 июня в Екатеринбурге.

Ранее ФАН сообщало, что Фестиваль болельщиков в Санкт-Петербурге посетили 400 тыс. человек за неделю с начала ЧМ-2018.