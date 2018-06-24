Андрей Канчельскис оценил старт сборной Англии на ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил старт Англии на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «Звезда».

«Самое главное, что Англия взяла три очка. Можно хорошо стартовать в группе, а потом проиграть плей-офф. Сейчас Англия возьмёт три очка с Панамой, и можно готовиться к играм плей-офф», — заявил он.

По его словам, очень непросто играть первые матчи, поскольку у всех команд ещё есть силы, никто не знает, как будет выступать соперник.

Канчельскис также отметил, что у Англии молодая команда и нужно понять, как игроки будут чувствовать себя психологически в той или иной ситуации.

Матч с Панамой состоится 24 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее ФАН сообщало, что Фестиваль болельщиков в Санкт-Петербурге посетили 400 тыс. человек за неделю с начала ЧМ-2018.