«Локомотив» официально объявил о переходе футболиста Жемалетдинова

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Московский футбольный клуб «Локомотив» официально объявил о переходе нападающего Рифата Жемалетдинова.
«Локомотив» официально объявил о переходе футболиста Жемалетдинова
  • ©Peter Holgersson
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним форвардом носит долгосрочный характер, но точные сроки не разглашаются.

Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива». В 2016 году он перешёл в казанский «Рубин».

22 июня главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин рассказал о возвращении Жемалетдинова в клуб.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Арсений Логашов перейдёт в «Ростов».

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