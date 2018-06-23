«Локомотив» официально объявил о переходе футболиста Жемалетдинова
- ©Peter Holgersson
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним форвардом носит долгосрочный характер, но точные сроки не разглашаются.
Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива». В 2016 году он перешёл в казанский «Рубин».
22 июня главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин рассказал о возвращении Жемалетдинова в клуб.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Арсений Логашов перейдёт в «Ростов».