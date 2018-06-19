СМИ: Экс-футболист «Локомотива» Логашов перейдёт в «Ростов»

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Защитник Арсений Логашов перейдёт в футбольный клуб «Ростов».
СМИ: Экс-футболист «Локомотива» Логашов перейдёт в «Ростов»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

26-летний игрок последний сезон провёл в клубе Футбольной национальной лиги — калининградской «Балтике». Логашов известен по выступлениям за «Ростов» и «Локомотив», в составе которых становился обладателем Кубка России в 2014 и 2017 годах. На его счету также один матч за сборную России по футболу.

Ранее футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта со шведским полузащитником Антоном Салетросом.

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