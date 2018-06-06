«Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом Салетросом

Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта со шведским полузащитником Антоном Салетросом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на четыре года.

Салетрос является воспитанником стокгольмского АИКа, за который он провёл 77 матчей и забил четыре гола.

В его активе также выступления за юношескую и молодёжную сборные Швеции.

Ранее «Ростов» выкупил Аяза Гулиева у «Спартака».