«Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом Салетросом
Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта со шведским полузащитником Антоном Салетросом.
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на четыре года.
Салетрос является воспитанником стокгольмского АИКа, за который он провёл 77 матчей и забил четыре гола.
В его активе также выступления за юношескую и молодёжную сборные Швеции.
Ранее «Ростов» выкупил Аяза Гулиева у «Спартака».
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