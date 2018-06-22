Футболист Жемалетдинов перешёл из «Рубина» в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил о переходе нападающего Рифата Жемалетдинова из казанского «Рубина».

«Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно. Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьёт, выйдет на новый уровень», — приводит слова Сёмина РИА Новости.

Он добавил, что 21-летний Жемалетдинов не нуждается в адаптации в клубе, так как является воспитанником клуба. Сёмин также подтвердил, что футболист подписал долгосрочный контракт с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Арсений Логашов перейдёт в «Ростов».