Футболист Жемалетдинов перешёл из «Рубина» в «Локомотив»

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил о переходе нападающего Рифата Жемалетдинова из казанского «Рубина».
Футболист Жемалетдинов перешёл из «Рубина» в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно. Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьёт, выйдет на новый уровень», — приводит слова Сёмина РИА Новости.

Он добавил, что 21-летний Жемалетдинов не нуждается в адаптации в клубе, так как является воспитанником клуба. Сёмин также подтвердил, что футболист подписал долгосрочный контракт с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Арсений Логашов перейдёт в «Ростов».

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