Эксперт назвал фаворита в матче Германия — Швеция

Советский и российский футболист Валерий Шмаров в беседе с телеканалом «Звезда» назвал фаворита в матче Германия — Швеция на чемпионате мира 2018 года.

«Больше чем уверен, что Германия победит Швецию. Даже с Мексикой они играли очень даже неплохо, особенно в концовке матча, когда просто задавили полностью мексиканцев», — заявил он.

По словам эксперта, ему очень понравилась игра немецкой команды, и он уверен, что теперь они будут мобилизованы.

Ранее ФАН сообщало, что Фестиваль болельщиков в Санкт-Петербурге посетили 400 тыс. человек за неделю с начала открытия ЧМ-2018.