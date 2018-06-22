Международный союз велосипедистов запретил не входящий в список WADA препарат

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Международный союз велосипедистов (UCI) запретил употребление спортсменами трамадола в соревновательный период.
Международный союз велосипедистов запретил не входящий в список WADA препарат
  • © Fabio Averna
  • globallookpress.com

Закон вступит в силу с 2019 года, сообщается в пресс-релизе ICU.

Трамадол не входит в список запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ, однако состоит в списке мониторинга агентства.

Доктора команд также должны будут сообщать о низких показаниях кортизола у велогонщиков. После объявления спортсмен отстраняется от соревнований минимум на восемь дней.

Ранее сообщалось, что организаторы престижной многодневки «Тур де Франс» хотят не допустить прошлогоднего победителя, британского велогонщика команды Team Sky Кристофера Фрума к участию в гонке 2018 года.

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