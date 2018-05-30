СМИ: Организаторы «Тур де Франс» выступили против участия Фрума в веломногодневке

Организаторы престижной многодневки «Тур де Франс» хотят не допустить прошлогоднего победителя, британского велогонщика команды Team Sky Кристофера Фрума до участия в гонке 2018 года.

Как сообщает CyclingTips со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, организаторы намерены сделать всё возможное, чтобы не допустить британца на старт гонки.

Отмечается, что для недопуска Фрума могут использовать правило, согласно которому, его участие может нанести ущерб репутации «Тур де Франс».

В декабре 2016 года Международный союз велосипедистов (UCI) уведомил Фрума о потенциальном нарушении антидопинговых правил. В его допинг-пробе, взятой во время веломногодневки «Вуэльта», было выявлено превышенное содержание сальбутамола.

Британец не был отстранён от соревнований и в мае 2018 года одержал победу на «Джиро д'Италия».

Ранее Фрум отказался публично комментировать своё дело.