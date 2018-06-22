В России в преддверии ЧМ-2018 вырос спрос на футбольные мячи

В период с февраля по май 2018 года спрос на футбольные мячи в России вырос на 28%. Об этом RT рассказали в интернет-сервисе объявлений Avito.

Как отмечают аналитики, в июне интерес к аналогичному товару продолжил расти: ко дню открытия ЧМ-2018 число запросов о покупке мячей выросло на 44,8% по сравнению с данными за февраль и на 25,4% — по сравнению с маем.

Победа сборной России над соперниками из Саудовской Аравии 14 июня укрепила этот тренд: за пять дней после матча интерес болельщиков к футбольным мячам вырос еще на 5% по сравнению с днём игры.

Вместе со спросом выросли и цены. Средняя стоимость футбольного мяча в период с февраля по май выросла на 43,3% — с 3492 руб. в феврале до 5004 руб. в мае. При этом в июне цена сохранилась практически на том же уровне.

Значительно увеличилось и количество предложений. С февраля по май число объявлений о продаже мячей выросло на 35,5%.

Кроме обычных мячей на интернет-площадке продают также эксклюзивные экземпляры.

Например, с автографом легендарного советского футболиста Льва Яшина и других членов сборной команды СССР 1966 года.

Также представлен мяч с автографами футболистов сборной России этого года и мяч, на котором перед открытием церемонии жеребьёвки ЧМ 2018 года расписался легендарный бразильский нападающий Роналдо.