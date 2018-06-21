В метро Санкт-Петербурга предупреждают болельщиков о закрытии фан-зоны ЧМ-2018

В метро Санкт-Петербурга предупреждают посетителей о закрытии Фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу 2018.

Как сообщает корреспондент RT, это связано с большим количеством желающих туда попасть.

Отмечается, что болельщикам предлагают посмотреть матчи ЧМ-2018 на станциях «Приморская» и «Спортивная».

Официальная фан-зона ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге расположена на Конюшенной площади.

Ранее сообщалось, что болельщики из разных стран устроили флешмоб в фан-зоне ЧМ-2018 по футболу в Санкт-Петербурге.