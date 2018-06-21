Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Франция — Перу

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Франции одержала победу над национальной командой Перу со счётом 1:0.

На 34-й минуте француз Килиан Мбаппе добил мяч в сетку ворот после удара Оливье Жиру.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018.