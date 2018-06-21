Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч состоится 21 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018.