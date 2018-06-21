Овечкин рассказал, как переживает за сборную России по футболу

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о планах на летний отпуск.

«Чемпионат мира сейчас проходит в Москве, обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаем, больше седых волос появилось. Когда приедем в Москву, будет ясность, и посмотрим, что будем делать дальше, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В первых двух матчах мундиаля сборная России одержала победы над Саудовской Аравией и Египтом и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал обладателем «Морис Ришар Трофи» в седьмой раз в карьере.