Футболисты сборной Дании арендовали самолёт, чтобы их партнёр увидел новорождённую дочь

Футболисты сборной Дании по футболу оплатили аренду частного самолёта, чтобы их партнёр по команде Йонас Кнудсен смог улететь домой и увидеть новорождённую дочь.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что жена игрока Трине родила девочку на несколько недель раньше, чем ожидалось.

Вратарь датской команды Каспер Шмейхель заявил, что его партнёры по команде хотели сделать всё, чтобы Кнудсен увидел свою дочь.

«Мы поступили просто по-человечески. Надо помнить, что футболисты такие же люди, как и все. Представляю, как тяжело было бы Йонасу получить это сообщение и не находиться там», — подчеркнул Шмейхель.

Ранее сообщалось, что болельщики из разных стран устроили флешмоб в фан-зоне ЧМ-2018 по футболу в Санкт-Петербурге.