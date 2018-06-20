Сборная Марокко стала первой командой ЧМ-2018, которая лишилась шансов на выход в плей-офф

Сборная Марокко уступила команде Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России и лишилась шансов на выход в плей-офф.

После двух матчей марокканские футболисты не набрали ни одного очка и потеряли даже теоретические шансы оказаться в двойке лучших команд группы B.

Сборная Марокко стала первой командой, которая покинет ЧМ-2018 после группового этапа.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Марокко по футболу Эрве Ренар остался доволен действиями команды в проигранном матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Португалии.