В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Японии обыграла национальную команду Колумбии — 2:1.

В составе сборной Японии отличились Синдзи Кагава (6-я минута, с пенальти) и Юя Осако (73-я минута).

У Колумбии гол на счету Хуана Кинтеро (39-я минута).

На 3-й минуте произошло первое удаление на ЧМ-2018. За игру рукой в штрафной площади красную карточку получил защитник сборной Колумбии Карлос Санчес.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Колумбия — Япония

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.