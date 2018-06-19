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Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Колумбия — Япония
19 июня 2018, 17:23
/ Reuters
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Японии обыграла национальную команду Колумбии — 2:1.
В составе сборной Японии отличились Синдзи Кагава (6-я минута, с пенальти) и Юя Осако (73-я минута).
У Колумбии гол на счету Хуана Кинтеро (39-я минута).
На 3-й минуте произошло первое удаление на ЧМ-2018. За игру рукой в штрафной площади красную карточку получил защитник сборной Колумбии Карлос Санчес.
- Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Колумбия — Япония
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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